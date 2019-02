Pestaggio al Modo, l'avvocato del giovane in tv: "Voleva solo riprendere il giubotto"

La violenza aggressione verificatasi davanti al locale Modo di Salerno finisce alla ribalta nazionale. Ieri sera, infatti, la trasmissione “Chi l’ha visto?” ha mostrato il video in cui si vede il giovane Patrizio Glielmi mentre viene malmenato da tre buttafuori.

La difesa

Ad intervenire, nel corso del programma di Rai3, è stato l’avvocato Piersandro Forlenza, il quale ha confermato che il suo assistito ha sporto denuncia contro i tre uomini della Security: “Voleva rientrare per prendere il suo giubbotto con il portafoglio". Il ragazzo sarebbe stato picchiato perché, in preda ai fumi dell’alcol, si sarebbe scagliato più volte contro la vetrina del noto locale con in mano un oggetto contundente, forse una pietra. A riferirlo, nella giornata di ieri, il capo dei bodyguard in un’intervista rilasciata ad un quotidiano locale.