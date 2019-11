Allontanati dalle mogli nella giornata contro la violenze sulle donne: l'accusa è di maltrattamenti

Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, tre uomini vengono allontanate dalle proprie mogli, in virtù di una richiesta di misura urgente e personale avanzata dalla procura, a loro volta legata allo status di "codice rosso". A notificare tre divieti di avvicinamento a firma del gip, sono stati i carabinieri della compagnia di Agropoli, nei riguardi di due uomini di Agropoli e di un marocchino. Tutti e tre rispondono di maltrattamenti aggravati, poichè le vittime sono le persone alle quali sono legati affettivamente. Le proprie mogli. Nelle denunce si parla di aggressioni, ingiurie e minacce, per futili motivi, con il "codice rosso" attivato in ragione di un intervento imminente - così come prevede ora la legge - per evitare tragedie.