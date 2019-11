Allarme sicurezza nelle scuole di Salerno: scattano i controlli

Allarme sicurezza nelle scuole di Salerno. Dopo il caso della plafoniera che si è improvvisamente staccata in un’aula del liceo classico “Torquato Tasso” e che ha rischiato di colpire gli studenti, sono scattati i controlli anche in altri istituti scolastici del capoluogo.

I controlli

Al lavoro i tecnici della Provincia che, tra ieri e oggi, sono all’opera per la verifica delle plafoniere e delle condizioni di sicurezza. Un sopralluogo – riporta Il Mattino – è stato effettuato anche al liceo scientifico “Giovanni Da Procida” dove sono stati effettuati controlli a scopo cautelativo anche perché vi erano alcuni impianti che non funzionavano bene. Di qui la richiesta della preside di un intervento da parte degli uffici di Palazzo Sant’Agostino. Per fortuna l’esito è stato positivo. Intanto, al liceo Tasso, dove da pochi giorni sono iniziati i lavori riqualificazione del balcone storico del cortile interno, la preside ha chiesto un nuovo sopralluogo nelle altre aule e nell’aula magna.