Mostra foto hard ad una ragazzina: 44enne di Angri va in Appello

Ha presentato ricorso in Appello l’uomo di 44 anni, residente ad Angri, già condannato in primo grado ad un anno ed otto mesi (pena sospesa con l'obbligo di risarcire le parti civili) per aver mostrato delle foto hard ad una minorenne.

Le indagini

Secondo gli inquirenti della Procura di Nocera Inferiore, il 44enne avrebbe mostrato alla ragazzina di 14 anni delle foto, custodite in una cartella del computer, che lo ritraevano nudo insieme ad una donna mentre compivano atti sessuali. Quel giorno la giovane era stata invitata a cena a casa dei nonni e l’uomo in questione, in quel periodo, aveva una relazione con una delle figlie di questi ultimi. I fatti risalgono al luglio 2011. L’imputato, contestualmente, è stato assolto dall’accusa di aver palpeggiato e toccato la ragazzina.