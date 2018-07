Angri, ruba 4000 euro di acqua alla Gori con un allaccio abusivo

Aveva rubato l'acqua attraverso un allaccio abusivo, ora finisce a processo. Il protagonista è un uomo di Angri, imputato e titolare di un'armeria.

Il furto

Secondo le accuse, danneggiò la rete idrica gestita dalla Gori, inserendo un tronchetto e creando un allacciamento idrico abusivo con la propria abitazione. In questo modo, si sarebbe impossessato di una quantità d'acqua pari a 1789.07 metri cubi, corrispondenti a più di 4mila euro. Ad incastrarlo furono i carabinieri di Angri, che, insieme al supporto di un geometra in servizio presso la Gori, individuarono l'allacciamento abusivo, per poi risalire all'identità del proprietario del contatore.