Angri, agguato di fuoco ad imprenditore: in carcere un sospettato di 35 anni

È stato arrestato con un decreto di fermo di indiziato di delitto dalla Procura Antimafia il paganese A.M. , paganese, volto noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è sospettato di aver partecipato all’agguato contro l’angrese Domenico Chiavazzo, consumato la settimana scorsa e concluso con il ferimento della vittima.

Le indagini

Il provvedimento è stato emesso dal sostituto procuratore della Dda Marco Guarriello, insieme ai carabinieri del gruppo territoriale di Nocera Inferiore. La convalida dinanzi al gip, che valuterà tutti gli elementi per confermare o meno l'arresto, si terrà mercoledì. L'indagato, 35 anni, con un precedente penale per possesso di armi, è fortemente sospettato di aver di aver partecipato all’agguato di matrice camorristica contro il 41enne Domenico Chiavazzo. L'episodio risale al 25 maggio scorso, intorno alle 21,30 di sera. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero una serie di elementi a loro volta collegati all’attività imprenditoriale di Chiavazzo, titolare di una cooperativa nel settore delle pulizie. L'Antimafia contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. La vittima si trovava in auto, quando fu affiancata da uno scooter sul cavalcavia di Via Delle Fontane ad Angri. L'imprenditore aveva riportato ferite non gravi, per sua fortunata. Solo qualche mese prima, invece, ignoti avevano fatto esplodere una bomba contro la sede legale della “Omega Service”, al centro della città. L'episodio, di natura intimidatoria, era finito al centro di una prima indagine condotta dalla Procura Antimafia di Salerno. Chi avrebbe attentato alla vita di Chiavazzo avrebbe prima seguito la vittima, con appostamenti, poi l'aveva affiancato mentre si trovava in auto. Tre i proiettili che lo avevano colpito. Qualche ora dopo il raid, la moto era stata ritrovata in zona, mentre la vittima era stata soccorsa in ospedale, a Nocra Inferiore e poi al San Paolo di Napoli. L'indagine è destinata a proseguire per individuare l'altra persona e per confermare, eventualmente, le presunte responsabilità del 35enne paganese