ArtetrA vola a Madrid: mostra di artisti salernitani e omaggio a Velàzquez

Continua il viaggio dell’associazione culturale ArtetrA Art Associates nelle capitali europee dell’arte, lungo il cammino tracciato dalla sua presidentessa Veronica Nicoli. Dal 27 febbraio al 3 marzo, alla Galerìa Gaudì di Madrid (Calle de García de Paredes, 76) gli artisti di ArtetrA avranno l’opportunità di partecipare all’esposizione internazionale di arte contemporanea “Arte Madrid - Premio Velàzquez”, organizzata da ArtetrA, in collaborazione con Prince Group di Armando Principe.

Il testimonial ideale, l'omaggio e il ricordo

Testimonial ideale della manifestazione sarà l’artista spagnolo Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conosciuto come Diego Velázquez (Siviglia, 1599 – Madrid, 1660), uno dei massimi esponenti del Barocco in Europa ed un pioniere rispetto alla cultura figurativa del suo tempo, tanto che gli Impressionisti lo presero a modello per chiare analogie di tecnica pittorica con l'ultimo periodo della sua attività. Il suo stesso interesse per la realtà apparente non fu lo strumento per rendere la drammaticità di una scena o di un volto, ma il mezzo impassibile e oggettivo per fissare l'immagine di una famiglia reale boriosa e impotente di fronte alla rapida decadenza del suo Paese.

Vernissage

L’esposizione sarà inaugurata mercoledì 27 febbraio alle ore 20. Interverranno la presidentessa di ArtetrA Veronica Nicoli; il presidente di Prince Group Armando Principe ed il direttore della galleria Galerìa Gaudì Ignazio Scarpellini. Il brindisi inaugurale sarà accompagnato dal sax di Massimo Baldino della band di Capri “Quisisona”. Venerdì 1 marzo, alle ore 19,30, sarà attribuito il “Premio Velàzquez” a tutti gli artisti che sono stati selezionati per partecipare alla manifestazione. Saranno, inoltre, consegnati i cataloghi e gli attestati di partecipazione con fotoreportage.

La presentazione

“Arte Madrid è un ulteriore tributo alla bellezza impressa nell’arte dei nostri artisti, che avranno l’opportunità di far conoscere il loro talento nelle capitali europee dell’arte – ha spiegato la presidentessa di ArtetrA Veronica Nicoli – Anche a Madrid, come a Praga, abbiamo avuto cura di scegliere una location che desse il giusto risalto ai capolavori del nostri artisti. Per questo la scelta è caduta sulla galleria Galerìa Gaudì, tra il museo Sorolla e il museo Geominero, nel distretto di Chamberí che fu la zona residenziale dell’aristocrazia nel 19esimo e 20esimo secolo”. Nove le sezioni in concorso: pittura, disegno, scultura e installazione, arte fotografica, arte ceramica, video arte e cortometraggio, performance art, arte virtuale grafica digitale.

Gli artisti partecipanti

Marco Appicciafuoco; Raiquen Arduini; Sargis Babayan; Maria Rosa Barut; Raffaella Bellani; Giuliana Bellini; Larissa Bolzonella; Fabio Bonini; Alberto Branchetti; Sergio Buonocore; Giancarlo Ciccozzi; Rosanna Cordaz; Cecilia Corso; Cristina Corvino; Paolo Cutrano; Claudia Dazzini; Bianca Delapierre; Raffaella Di Costanzo; Carmen Di Renna; Esy-Astral-Art; Erna Fossati; Andrea Fronda; Ashot Gevorgyan; Gorfi; Milena Gullo; Halabi Dida; Flora Iazeolla; Morena Lanari; Rosa Leone; Fabiana Macaluso; Giovanni Mangia; Emanuele Marchesini EMAR; Meler Agnieszka Wioletta; Vart Mesrobian; Daniela Panebianco; Gilda Pantuliano; Vincenzo Pizzorusso; Giuseppina Raia; Annapaola Rescigno; Simone Riccardi; Annie Rinauro; Orazio Salvatore Sanbataro; Massimo Soldi “Monomax”; Domenico Sorrentino; Maria Adelaide Stortiglione; Giusy Tafarella; Gabriella Teresi; Sascia Zangheri. Digital Opera: Akande Olugbenga “Gbegi”; Marco Antonucci; David Bacci; Dina Battiante Dinart; Monica Isabella Bonaventura; Luigi Campo; Mario Carchini (Cobàs); Teresa Castro; Antonio Cesarano; Decio Mauro Cometti; Francesco Dall’Acqua “F.Da”; Francesco De Cristofaro; Dottori Patrizia “PatlsHere”; Emilia Faraci; Andrea Ferrari; Mirko Gessaga; Giovanni Giordano; Chiara Giorgi; Giuseppe Gissi “Pino Gi”; Antonella Guarano “Quasi Circolare”; Le Thuy Mary Ai; Antonella Lolli “Loi”; Claudia Majoli; Cristina Mangini; MASTRO; Meta Gjergji “XhoXho”; Matteo Milli; Erika Montefiori; Romina Monteleone; Marta Moretto; Elena Pellegrini; Laura Pennesi; Salvatore Petrucino; Guido Portaleone; Rivera Guillermina “Guikni”; Giusy Rizzi; Roitman Diana “D.Roi”; Antonella Rollo; Oronzo Russo; Maruska Sessa; Elvira Sirio “Sirio”; Paola Tassinari; Maria Grazia Vaccherecci. Digital Opera: Airin Col; Antonietta Aulicino; Ayyoub Loay; Norma Bini; Anna Carpino; Anna De Rosa; Giuseppe Galati; Mariarita Ioannacci; Giovanna Itria; Maria Donata Lupo; Raffaele Mazza; Mdinc; Rita Pannone; Giovanni Sechi “Enoch Entronauta”; Laura Tarabocchia.

Info utili

Il vernissage di “Arte Madrid 2019” è fissato per mercoledì 27 febbraio, alle ore 20. La mostra proseguirà fino a domenica 3 marzo e resterà aperta giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 21. Sabato 2 marzo dalle 11 alle 14; domenica dalle 11 alle 13 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il “Premio Velàzquez” sarà attribuito il 1 marzo alle ore 19,30. L’ingresso è gratuito.