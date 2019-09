Calcio, conti bancari e riciclaggio, in otto a giudizio: nei guai anche Citarella

Potrebbero affrontare un processo l’ex presidente della Nocerina Giovanni Citarella, il fratello Christian, al cognato di quest’ultimo e altri due indagati, accusati di associazione a delinquere. Nel mirino della Procura di Nocera Inferiore sono finiti alcuni rapporti bancari intestati a calciatori della Asg Nocerina, ignari dell’utilizzo del loro nome, in modo da negoziare titoli, incassare contanti ed evadere imposte, facendo ricadere la responsabilità sugli atleti tesserati con il club molosso.

L'inchiesta

Si tratta di accuse risalenti fino al 2010. Sempre nell’ambito della stessa inchiesta è finita la presunta elusione sistematica degli apparati di antiriciclaggio per alcune operazioni compiute dai fratelli Citarella con la collaborazione degli altri indagati, tra cui la reggente di una banca a Nocera Superiore. In pratica sarebbe stato messo in piedi un sistema che impediva la ricostruzione dei movimenti bancari e la tracciabilità del denaro contante consentendo – secondo gli inquirenti – il trasferimento di denaro a terzi senza che ne rimanesse traccia”. Infine, nei confronti di un dipendente della stessa banca, viene mossa l’accusa di riciclaggio inquanto avrebbe incassato un assegno di 3500 euro senza che fosse presente il beneficiario, oltre che il titolare del c/c dove furono versati i soldi impedendone la tracciabilità. Complessivamente sono otto gli indagati per accuse differenti che ora rischiano il giudizio.