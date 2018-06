Mozziconi in strada a Salerno, al via l'attivazione delle macchine per aspirarli

Salerno non si arrende all'inciviltà. Se, purtroppo, non sono poche le persone che gettano in strada i mozziconi delle loro sigarette, il Comune cerca di trovare soluzioni per porre rimedio all'odiosa usanza che deturpa l'ambiente.

L'attivazione delle macchine

Sono entrate in azione, infatti, le macchine per aspirare i mozziconi di sigarette, questa mattina, sul Corso Vittorio Emanuele. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni in altre strade cittadine, così come andranno avanti le operazioni straordinarie di spazzamento delle strade con gli appositi nuovi mezzi e gli interventi di derattizzazione in sinergia con l'Asl Salerno. "Ogni sforzo possibile sarà messo in campo per garantire la pulizia e il decoro del territorio cittadino", ha assicurato il sindaco Vincenzo Napoli.