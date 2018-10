Bandiere Blu 2019, primo summit a Roma: il Cilento cerca la riconferma

Nella giornata di ieri, a Roma, si è svolta una riunione tecnica tra la Fee Italia e i rappresentanti dei Comuni italiani. Per il Comune di Agropoli era presente il vicesindaco Elvira Serra.

Il summit

L’incontro è stata occasione per spiegare ai presenti, a cura della Fee, il questionario da compilare per candidarsi a ricevere la Bandiera blu 2019, con i relativi cambiamenti intervenuti relativamente, in particolare, ai servizi sulle spiagge. Nel corso dell'incontro, sono stati mostrati anche dei video dei Comuni italiani che si sono distinti nel corso degli anni. La città di Agropoli è stata tra quelle prese a modello per il Cilento.

L’elenco

Lo scorso anno sono state quattordici le Bandiere Blu assegnate alla costiera cilentana: Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate, Montecorice (con Agnone e Capitello), Pollica (con Acciaroli e Pioppi), Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola-Palinuro, Vibonati-Villammare, Sapri e San Mauro Cilento.