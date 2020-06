Arredi abbandonati vicino alla stazione di Baronissi: Valiante contro Trenitalia

Trenitalia scarica materiali e vecchi mobili alla stazione ferroviaria di Baronissi. Si tratta per lo più di arredi del locale (ex biglietteria) adibito fino a qualche tempo fa a sede di associazione di pensionati.

La denuncia

Ma le Ferrovie dello Stato “hanno riacquisito il locale per ristrutturarlo e hanno scaricato di tutto nella propria area prospiciente”. Lo denuncia arriva direttamente dal sindaco Gianfranco Valiante che ha inoltrato una diffida affinché “sia rimosso lo sconcio in un’area in cui il Comune non può ovviamente intervenire”.

L'altro caso

Intanto dopo mesi, "a seguito di diffide e verbali di contravvenzioni", Trenitalia ha rimosso dal parcheggio della stazione di Acquamela, adiacente al cimitero comunale, i rifiuti speciali conferiti dopo i lavori di manutenzione alla linea ferrata.

“Trenitalia non mi pare tanto sintonizzata sulle buone norme di civile convivenza” sbotta il primo cittadino della Valle dell’Irno.