Interviene per salvare le amiche: giovane picchiato a Battipaglia

Ancora un episodio di violenza nella città di Battipaglia. Nella serata di venerdì un gruppo di stranieri ha molestato alcune ragazzine e poi ha aggredito un giovane che ha cercato di difenderle. L’episodio si è verificato in piazza Farina.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione - riporta Il Mattino - gli stranieri (erano cinque uomini) si sono avvicinati alle ragazzine iniziando a molestare con complimenti spinti. Subito dopo hanno iniziato a seguirle, spaventandole non poco. A rendersi conto di ciò che stava accadendo è stato un ragazzo che è corso in loro soccorso. Ma, a sua volta, è stato picchiato con calci e pugni davanti agli occhi increduli dei passanti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte le volanti della Polizia di Stato, ma i balordi sono riusciti a fuggire. Il giovane, invece, è stato trasportato in ospedale per essere medicato.