Inventano scontro tra auto e scooter, avvisi di garanzia per tre: c'è anche un carabiniere

Tre persone sono indagate dalla procura di Nocera Inferiore per essere stati complici in un falso sinistro, denunciato a Bracigliano nel 2019, al fine di ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa. Tra di loro, c'è anche un carabiniere. I tre rispondono di danneggiamento di beni fraudolenti in concorso

Le accuse

Il sinistro si sarebbe consumato tra un'auto e uno scooter. Due su tre avrebbero richiesto i danni all'assicurazione, presentando referti medici, mentre il conducente dell'auto fu quello che si assunse la responsabilità dell'incidente. L'incidente, tuttavia, non si sarebbe mai verificato. I tre ora rischiano di finire sotto processo.