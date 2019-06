Campolongo Hospital, i lavoratori aderiscono all’accordo firmato da Cisl Fp e Uil Fpl

Riflettori puntati sulla vertenza del Campolongo Hospital: i lavoratori hanno scelto di aderire all’accordo sull’una tantum firmato da Cisl Fp e Uil Fpl. E Antonio Malangone della Uil Fpl Salerno precisa: “Va rimarcato il concetto che i dati inerenti al Campolongo Hospital sono ufficialmente più dell'80%. Questa è la quota dei lavoratori del comparto che hanno aderito all accordo una tantum”, ha detto Malangone.

La precisazione

“Si tratta di dati forniti ufficialmente dalla clinica Campolongo e nei prossimi giorni ci saranno ancora dei lavoratori che si accoderanno gli altri colleghi per sottoscrivere la conciliazione. In merito a quanto riportato in modo fittizio dagli altri sindacati posso dire che la verità trionfa da sola e la menzogna ha sempre bisogno di complici”, ha concluso.