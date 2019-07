Capaccio, Dario Vassallo scrive a Salvini: "Sciolga il consiglio comunale"

Nuovo affondo di Dario Vassallo contro Franco Alfieri. Il presidente della Fondazione “Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore” ha inviato una lettera al Ministero dell’Interno Matteo Salvini per chiedergli di valutare se sussistono i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale di Capaccio Paestum “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 143 del Tuel”.

La missiva

Nella lettera il fratello del sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 da mano ancora ignota, ricorda le indagini giudiziarie a carico di Alfieri; l’elezione nelle liste a suo sostegno di Stefania Nobili, ex moglie di Roberto Squecco, condannato in Cassazione per il reato di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravada dal metodo mafioso; il caso dell’utilizzo delle ambulanze a sirene spiegate gestite da Squecco per festeggiare l’elezione di Alfieri a primo cittadino; ’inaugurazione della campagna elettorale presso il Lido Kennedy intestato ad una società verso la quale il prefetto ha adottato un’interdittiva antimafia. Infine ricorda che ““l Consiglio di Stato – ricorda Dario Vassallo – ha stabilito che, ai fini dello scioglimento del consiglio comunale, gli elementi probatori non devono essere granitici, non devono costituire il presupposto per l’esercizio dell’azione penale, in quanto si tratta di un istituto d prevenzione e bastano anche semplici avvisaglie di inquinamento dell’Ente”.

L’invito

Questa mattina, con un altro post su Facebook, Dario Vallo annuncia che la marcia per conoscere la verità sull’uccisione del fratello è stata posticipata a sabato 7 settembre 2019. “Noi non possiamo dire a nessuno di non partecipare, ma i 470 sindaci e amministratori che hanno sottoscritto la candidatura di Franco Alfieri sono pregati di non venire. La vostra presenza non è gradita”.

