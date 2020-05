Perseguitava il padre a Casal Velino: giovane arrestato per stalking

Un ragazzo di 28 anni, originario della provincia di Napoli ma che vive a Casal Velino, è stato arrestato con l’accusa di stalking. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane da circa un anno perseguitava e maltrattava il padre a causa di vecchi dissapori.

I fatti

Una vicenda che, in precedenza, aveva spinto il giudice ad emettere dei provvedimenti restrittivi nei suoi confronti come il divieto di avvicinamento al genitore e il divieto di dimora nell’area di Marina di Casal Velino dove l’uomo possiede degli appartamenti. E, proprio recandosi in uno di questi, nei giorni scorsi l’anziano avrebbe notato dei segni di effrazione. Di qui le nuove indagini da parte dei militari dell’Arma e l’arresto del figlio.