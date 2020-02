Raccolta fondi per il casco refrigerante al Ruggi: Alfano scrive a De Luca

Dopo la raccolta fondi partita dal comune di Pontecagnano Faiano, anche un altro comune della provincia di Salerno si mobilita per dotare il Day Hospital Oncologico del “Ruggi d’Aragona” di un casco refrigerante che consenta alle donne sottoposte a trattamenti chemioterapici di non perdere i capelli durante la terapia.

L'appello di Alfano

A scendere in campo, oggi, è il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano che ha inviato una lettera direttamente al presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca: “Questa è una battaglia di civiltà e di diritto. Per questo - scrive Alfano - le chiedo di non far passare ulteriore tempo e di impegnare la Regione Campania nell’acquisto di tale casco, affinchè sia consegnato al Day Hospital oncologico del Ruggi di Salerno”.

L'iniziativa

La raccolta è stata promossa ed organizzata da DixHuit tramite Teresa Giordano e sostenuta dal blog “I volti di Cassandra” e da tante altre donne, fondazioni ed associazioni. Finora sono stati raccolti circa 20 mila euro su un totale di 36 mila euro, per cui mancano ancora 16 mila euro per raggiungere l’obiettivo.