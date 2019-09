Atti sessuali con un'alunna, il prof di Cava al giudice: "Sono innocente"

Ha ribadito la sua innocenza davanti al gip del tribunale di Nocera Inferiore l’insegnante di Cava de’ Tirreni arrestato, lo scorso mercoledì, mentre era in un parcheggio con una ragazzina di appena 14 anni che lo conosceva in quanto suo docente, nel precedente anno scolastico. E' accusato di aver praticato atti sessuali sulla minore, da abbracci a baci sulla bocca, fino a carezze su alcune parti del corpo. L'indagine, coordinata dalla procura di Nocera Inferiore, contesta all'uomo anche l'aggravante di aver approfittato di una ragazza di età minore, impossibilitata a difendersi, per giunta in un luogo isolato.

L'uomo si difende

Durante l’interrogatorio il 57enne cavese avrebbe ribadito al giudice che tra lui e la ragazzina vi sarebbe stato un normale legame di affetto simile ad un rapporto tra padre e figlia. Nulla di più. Una versione completamente opposta a quella fornita, invece, dalla Polizia che stava indagano su di lui già da tempo a seguito di una segnalazione anonima. Nel fascicolo aperto contro il docente ci sarebbero anche foto e video che dimostrerebbero (ma è ancora tutto da verificare) la sua colpevolezza. L’uomo, almeno per il momento, resta ai domiciliari.