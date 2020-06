Movida violenta a Cava, lite tra due giovani: aggrediti i sanitari del 118

Paura, nella serata di ieri, in Piazza Abbro a Cava de’ Tirreni, dov’è andato in scena una violenta lite tra due ragazzi, molto probabilmente ubriachi, per cause in corso di accertamento. Sembra che uno dei due abbia tentato anche di aggredire una ragazza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorritori

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di prendere in cura uno dei giovani, il quale, però, si è prima scagliato contro di loro e poi è fuggito davanti agli occhi increduli dei passanti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in ospedale, dov’è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Anche l’altro ragazzo è stato medicato dal personale sanitario. Sono in corso le indagini per ricostruire il movente e la dinamica dell’accaduto.