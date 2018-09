Cava, un centro d'ascolto intitolato a Nunzia Maiorano

"L'attenzione negli ultimi anni suscitata dal grave problema della violenza di genere ha tolto il velo ad un fenomeno diffuso che non riguarda solo l’aspetto femminile delle vittime. È erroneo e riduttivo pensare che la violenza di genere riguardi solo le donne. La violenza è figlia di una cultura patriarcale: riguarda tutte le categorie percepite come deboli". Questa la riflessione di Resilienza di Agorà che ha sentito il dovere di creare un polo d'ascolto per tutti quelli che sono vittime di violenza.

I servizi

Presso il punto d'ascolto, dunque, un’equipe di specialisti (medici, psicologi, avvocati) per affrontare e superare i disagi di chi ha bisogno di supporto. Professionisti del settore, che si preoccuperanno anche di interagire con le forze di polizia sul territorio e di sollecitare l'intervento, quando necessario, dell’Autorità Giudiziaria competente per i minori sempre più coinvolti come spettatori e vittime essi stessi della violenza familiare. "Il centro d'ascolto è già operativo ed è intitolato a Nunzia Maiorano, vittima del più efferato femminicidio avvenuto nella nostra città, Cava de’ Tirreni. - concludono - Il recapito telefonico cui rivolgersi in caso di necessità è il seguente 3495957329 attivo dalle 9 alle 22".