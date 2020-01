Centro per la procreazione medicalmente assistita al Ruggi: "il sogno" rischia di svanire

Rischierebbe di svanire il ‘sogno’ salernitano del rilancio del “Centro per la tecnica di fertilità”, all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, struttura per la procreazione medicalmente assistita ubicata nella torre cardiologica. Da indiscrezioni, risulta che nei prossimi giorni la struttura dovrebbe lasciare spazio a nuove iniziative del dottore Enrico Coscioni. Era stata la Giunta Regionale dell’ex presidente Stefano Caldoro ad avviare il progetto, con la delibera n. 598 del 1 dicembre 2014: furono finanziati 600 mila euro per creare la bio-banca, per la conservazione e lo studio del tessuto ovarico e dei gameti - potenziamento del centro di procreazione medicalmente assistita. La delibera rappresentava il primo fondamentale passo per costruirne un punto di riferimento per la Campania ed il sud.

Il rischio

Negli anni, con la nuova amministrazione regionale, il progetto non è mai decollato. Le risorse sarebbero state parcellizzate in diversi progetti, la delibera del 2014 di fatto smontata. E nei prossimi giorni sembra che si consumerà la fase finale. L’ospedale di Salerno, dunque, potrebbe non avere un centro per la procreazione medicalmente assistita. Il rischio sarebbe anche quello di penalizzare la preservazione della fertilità nei pazienti oncologici. Ovviamente, la notizia merita l'utilizzo del condizionale, in attesa di conferme ufficiali.