Zeppole a Nocera, chiacchiere in un circolo di Sarno e persone a spasso: pioggia di denunce

Blitz della Polizia, a Nocera Inferiore: sono state controllate due pasticcerie i cui titolari erano intenti a produrre le zeppole di San Giuseppe. I responsabili sono stati denunciati per avere violato il Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo, in materia di misure di contenimento della propagazione della epidemia da coronanivirus (COVID-19), nonché segnalati alla Prefettura per la prevista chiusura dell’attività.

La denuncia

Nell’ambito dello stesso servizio di prevenzione, inoltre, è stato rintracciato il pluripregiudicato F.V. che non è stato in grado di giustificare la sua presenza in strada. E' stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

I controlli nel circolo

Ancora, a Sarno, la Polizia ha accertato che all’interno di un circolo ricreativo del centro cittadino, 2 persone, insieme al titolare, si intrattenevano a chiacchierare seduti intorno ad un tavolino senza alcun giustificato motivo. I soggetti sono stati denunciati ai sensi dell’articolo 650 del c.p. per avere violato il Decreto. E al gestore del circolo è stato anche notificato il verbale di accertamento per l’applicazione della sanzione della chiusura dell’esercizio.