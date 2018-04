Commercio, Napoli avverte: "Positivi i nuovi dehors, più controlli contro gli abusivi"

Il sindaco Enzo Napoli fa il punto della situazione sul commercio a Salerno. E, in particolare, sui locali situati nel cuore della movida, tra via Roma e Largo Sedile del Campo.

L'annuncio

A margine della presentazione della kermesse enoculturale, “VinArte”, il primo cittadino è intervenuto sui nuovi dehors che caratterizzeranno la città: “L’assessore Dario Loffredo sta svolgendo un’azione importante. Il nuovo piano d’ambito metterà in bella mostra le possibilità commerciali dell’asta. Saranno previsti dei dehors precisi e circostanziati e si farà finalmente giustizia sommaria di attendamenti, ombrelloni e quant’altro che, francamente, non danno una bella immagine. Noi abbiamo fatto uno sforzo eccezionale, da questo punto di vista, e credo che sarà operativo in tempi brevi”.

Poi Napoli, conversando con i giornalisti, si è soffermato sulla Tosap ricordando: “Dal 2015 ad oggi da 200 mila euro è arrivata a circa 700 mila euro. Da un lato, quindi, abbiamo il recupero dell’evasione, dall’altro una imposizione ragionevole per gli esercenti che vogliono stare in ordine. E Questo è un ulteriore elemento di controllo e di verifica”. Infine conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale contro i venditori abusivi: “Abbiamo una criticità in Largo Campo, dove interverremo con grande attenzione e determinazione. Noi abbiamo una città complessa da questo punto di vista. Ma abbiamo pattuglie fisse sul lungomare per il contenimento del fenomeno della vendita abusiva. Stiamo lavorando per le telecamere. Credo che si possa immaginare una stretta sempre più decisiva per fare in modo che ci sia uno sviluppo ordinato anche per quanto riguardo il commercio ambulante a Salerno”.