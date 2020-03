La musica che fa bene al cuore: in Cilento un flash mob "casalingo"

Flash mob musicale a distanza non solo a Salerno ma in tutta la provincia. In Cilento, ad Agropoli, don Bruno Lancuba, con un rintocco di campane darà il via alla musica che fa bene al cuore: pochi minuti di concerto gratuito, ciascuno nelle proprie abitazioni per suonare un inno alla vita che non si ferma, procede solo più piano in questo momento di allerta coronavirus.

L'iniziativa

Dopo la partecipazione al flash mob a distanza di venerdì alle ore 18, l'appuntamento in Cilento è fissato anche sabato 14 marzo alle ore 12, quando tutti si affacceranno al proprio balcone per un originale e autonomo assolo, che diventerà simbolicamente concerto. Nell'Agro-nocerino-sarnese, ha aderito all'iniziativa anche Roccapiemonte. Il "fischio d'inizio" è sempre fissato alle ore 18: "Affacciati Rocca mia" prevederà venerdì l'esecuzione (dai balconi) dell'Inno d'Italia, sabato "Azzurro" e domenica "Ma il cielo è sempre più blu".