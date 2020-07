Dichiara cambio residenza a Corbara, ma la casa è abbandonata: ora è indagato

Un avvocato di Pagani avrebbe falsamente attestato come sua dimora abituale uno stabile a Corbara, che invece risultava in stato di abbandono e senza fornitura idrica. Per questo, è indagato dalla Procura di Nocera Inferiore, insieme ad un vigile urbano, per falso ideologico

Le accuse

I due, nel novembre del 2017, avrebbero concorso nell'ipotesi d'accusa della Procura. Il primo, dichiarando al Comune di Corbara di aver trasferito la propria dimora in un appartamento in stato di abbandono e senza attivazione idrica. L'agente municipale invece, di Corbara, avrebbe confermato la circostanza, attestando a sua volta il falso. I due ora rischiano il processo, dopo la conclusione delle indagini della Procura di Nocera Inferiore