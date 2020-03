Coronavirus ad Agropoli, i tamponi sono tutti negativi: parla il sindaco

La città di Agropoli può tirare un sospiro di sollievo. "I tamponi sono tutti negativi. Questa è una bella notizia che, sicuramente, ci emoziona". Ad annunciarlo, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, è direttamente il sindaco Adamo Coppola che, però, invita la cittadinanza a continuare la lotta contro la diffusione del Coronavirus.

I tamponi

I tamponi erano stati eseguiti sul compagno della 34enne risultata positiva ai test ormai, sui familiari, gli amici ed anche su alcuni dipendenti comunali con i quali era entrato in contatto nelle scorse settimane. Ad oggi, dunque, restano tre i contagiati in città.

La raccomandanzione

Il primo cittadino, durante il suo intervento, lancia un messaggio chiaro: "Questo non vuol dire che la battaglia è finita, anzi. Arrivano i momenti più duri, più difficili e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Questo è il momento di essere più decisi e più determinati. E noi lo stiamo facendo. Tante persone cercano di arrivare in città, ma abbiamo messo posti di blocco, controllando la stazione ferroviaria proprio per evitare che giunga gente a portarci cose negative. Mi raccomando: restiamo tutti a casa e rispettiamo le regole".