Covid-19 a Scafati: donna infetta, ma il marito morto è negativo

Mistero a Scafati sul possibile contagio da Covid-19 per una coppia di anziani. Una donna di 76 anni – riporta Il Mattino – è stata trasferita dall’ospedale di Sarno (dov’era stata ricoverata martedì sera) a quello di Scafati in quanto risultata positiva al tampone faringeo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

Il marito, dieci giorni fa, invece, era morto deceduto per complicanze provocate da una polmonite. Anche per lui i medici avevano ipotizzato il contagio. Ma gli esiti di due tamponi effettuati al nosocomio “Umberto I” di Nocera Inferiore (dove l’anziano era già arrivato in condizioni critiche) avevano dato esito negativo. Solo una settimana dopo anche la moglie ha iniziato ad avere la febbre. Immediato l’intervento da parte dell’Asl che si è subito attivata per la ricostruzione della rete dei contatti sottoponendo a tampone tutti i familiari della vittima, che ora sono in isolamento domiciliare, in attesa dei risultati dei test.