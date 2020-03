Coronavirus, la biologa cilentana guarisce e torna a Cremona

Ha deciso di ritornare a fare il suo lavoro, ossia la biologa all’interno dell’ospedale di Cremona. E così questa mattina Ivanna, originaria di Montano Antilia, dopo essere guarita dal Coronavirus, salirà su un treno che la riporterà in Lombardia. Ad informare il primo cittadino Luciano Trivelli è stata la madre con una telefonata.

La storia

La giovane era rientrata nel paese cilentano lo scorso 15 febbraio per concederci una breve vacanza. Soltanto che, nei giorni successivi, ha iniziato a non stare bene. Di qui il ricovero prima all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e poi al “Cotugno” di Napoli per Coronavirus. E’ stata la prima essere risultata positiva al tampone nel Cilento e la seconda in Campania. Dopo essersi sottoposta alle cure è finalmente guarita ed ora è pronta a riprendere in mano la sua vita per dedicarsi, con amore e passione, al suo lavoro.

La prevenzione

Intanto il primo cittadino rassicura tutti: "Entro la giornata di giovedì pv arriveranno a Montano Antilia 1000 mascherine che si aggiungeranno a quelle che saranno pronte nella giornata di oggi. Per la distribuzione delle stesse, ci pensiamo noi!!!"