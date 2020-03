Emergenza Coronavirus, Caggiano chiude anche market e farmacie

E' scattata una nuova ordinanza del sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina: chiusi tutti i negozi, “al fine di consentire agli esercenti di porre in essere le attività necessarie” per la sanificazione. Fino al 30 marzo, dunque, sospesa l’apertura al pubblico dei negozi di generi alimentari, di prima necessità e farmaci.

L'avviso

I cittadini dovranno contattare telefonicamente i negozianti e la farmacia di Caggiano per la richiesta di spesa o farmaci, ritirati esclusivamente all’esterno delle strutture, negli orari concordati, con l'obiettivo di programmare le consegne in modo da evitare qualsiasi forma anche minima di assembramento. Attivo anche un servizio di consegna a domicilio a cura dei volontari di Protezione civile autorizzati, in due fasce orarie: alle ore 12 e alle ore 18. Si ricorda anche il servizio di farmaci a domicilio, attivato nei giorni scorsi: per informazioni, contattare il numero 0975393001.

