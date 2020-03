Coronavirus, positivi al tampone i familiari del 63enne di San Marzano sul Sarno

Salgono a cinque i casi positivi nel comune di San Marzano sul Sarno. Si tratta di alcuni dei congiunti del 63enne, già affetto da Coronavirus ed attualmente ricoverato in ospedale. “Le sue condizioni sono stazionarie” fa sapere il sindaco Cosimo Annunziata che, nel pomeriggio, ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati dall’Asl.

“Dobbiamo contenere il contagio, occorre la collaborazione di tutti, rischiamo di avere una zona rossa come già avvenuto per altri Comuni della Campania. Ai cittadini risultati positivi al covid-19, va la nostra solidarietà e non faremo mancare la nostra assistenza. Ora dovranno seguire il protocollo disposto dal Ministero. Chiediamo la collaborazione della Comunità, è un momento molto difficile per la nostra cittadina, confido nell’alto senso di responsabilità e consapevolezza per evitare di estendere il contagio e salvaguardare le nostre famiglie”.