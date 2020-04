Covid-19: nuovi casi a Cava, Sant'Egidio Monte Albino e Scafati

Aumentano i casi di contagio da Coronavirus in provincia di Salerno. A comunicare i risultati dei test analizzati nei presidi ospedalalieri competenti sono direttamente i sindaci delle città interessate.

A Cava de’ Tirreni

In serata altri due cittadini, residenti nel comune di Cava sono risultati positivi al tampone. Ad annunciarlo, in un video pubblicato su Facebook, il primo cittadino Vincenzo Servalli: “Si tratta di due persone legate al primo caso di Coronavirus in città e pertanto è stata attivata regolarmente la procedura, grazie al dipartimento di Protezione guidato dal dottore Baldi. Pertanto, il numero dei positivi sale a 21, a cui vanno aggiunti un guarito e, purtroppo, due decessi per un totale di 24 contagiati“. Prosegue senza sosta, dunque l’analisi dei tamponi “Dopo che venerdì sono stati effettuati 29 test, oggi ne registriamo altri 19, di cui molti sono prove per verificare se si è guariti a tutti gli effetti dal virus. Non sappiamo con precisione il dato totale dei tamponi effettuati nel nostro territorio, aspetto con certezza l’inizio della settimana per dare numeri certi. Però in questa settimana, c’è stata un’accelerata importante”. La città metelliana è a lutto dopo la scomparsa del luogo tenente dei carabinieri Raffaele Palestra.

A Scafati

Altri tre tamponi positivi al virus si aggiungono ai due già comunicati questa mattina, per un totale di cinque nuovi casi in più rispetto al dato divulgato nel pomeriggio di ieri. “Anche rispetto agli ultimi casi – spiega il sindaco scafatese Cristoforo Salvati - abbiamo avuto conferma che sono persone riconducibili a due nuclei familiari già in quarantena, per contatti con persone positive”.

A Sant’Egidio del Monte Albino

Due nuovi casi vengono annunciati dal sindaco Nunzio Carpentieri: “Si tratta di familiari conviventi dell’ultimo caso registrato due giorni fa. Ovviamente entrambe queste persone erano già in quarantena a seguito della mia ordinanza del 2 aprile”. Poi conferma: “Scende a 16 il numero dei soggetti in quarantena, dal momento che, come da prassi, abbiamo sottratto i due casi positivi di oggi, per i quali la procedura di isolamento segue un percorso a parte”.