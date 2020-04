Coronavirus: nuovi casi a Scafati, Caggiano, San Valentino, Angri e Nocera

Nuovi casi di contagi da Covid-19, nel nostro territorio. Per iniziare, purtroppo, altri 4 tamponi positivi a Caggiano, tutti parte dello stesso nucleo familiare, in quarantena da ben 20 giorni e costantemente monitorati. "A tutta la famiglia va il nostro sostegno e la nostra vicinanza per una pronta guarigione", ha detto il sindaco Modesto Lamattina.

Trenta positivi a Scafati

Intanto, due nuovi casi anche a Scafati, dove attualmente risultano 30 i contagiati, con, ad oggi, 4 decessi, 2 guariti. I cittadini positivi domiciliati sono 26 e gli ospedalizzati 4. "Mi è giunta conferma di due nuovi casi di positività. Nel primo caso, è un parente stretto di uno dei primi contagiati ed era già in quarantena. Nel secondo caso si tratta di una persona che era ricoverata da alcune settimane, per altre patologie, in un presidio ospedaliero dove si presume abbia contratto il virus. - ha fatto sapere il sindaco Cristoforo Salvati - Continuiamo a fare la nostra parte per evitare che il numero dei contagi aumenti ulteriormente. Restiamo a casa, non perdiamo la speranza. Dobbiamo affrontare questa emergenza con razionalità e con senso di responsabilità, continuando ad attenerci alle regole. Non mi stancherò mai di ripetervelo. C'è in ballo la salute di tutti", ha concluso.

Gli altri casi

Nuovo contagio anche a San Valentino Torio: "Si tratta, anche in questo caso, di un operatore sanitario che avrebbe contratto il virus durante il suo lavoro che avviene fuori dal territorio comunale - ha spiegato il sindaco Michele Strianese - Ho subito contattato la persona in questione che mi ha detto di stare bene e di non avere alcun sintomo, il che lascia ben sperare. Era già in isolamento da qualche giorno, ovvero da quando aveva fatto il tampone. Sarà seguito dai medici dell'Asl". Salgono dunque a 6 i casi totali a San Valentino Torio, 2 dei quali sono guariti, 1 deceduto e 3 sono i casi ancora attivi, ma in isolamento domiciliare e totalmente asintomatici. Due, gli altri tamponi positivi ad Angri che ad oggi arriva a quota 18 contagi e dove, come annunciato dal sindaco Cosimo Ferraioli, da domani scatta il divieto di uscire di casa senza mascherine o, ad ogni modo, senza protezioni a naso e bocca. E tre i nuovi casi a Nocera inferiore: "Sono ospedalizzati e vengono seguiti in attesa del trasferimento a Scafati.- ha assicurato il sindaco Manlio Torquato - Sono invece risultati fortunatamente negativi al tampone i 4 dipendenti del Comune di Nocera Inferiore, due vigili e due assistenti sociali sottoposti a controllo per contatto diretto con persona covid positiva. Non hanno nulla e quindi possono rientrare al lavoro", ha concluso il sindaco.