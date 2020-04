Covid-19 a Scafati, quattro contagiati saranno trasferiti al "Da Procida"

Alla luce dell’aumento del numero dei contagi che si è registrato negli ultimi giorni nella città di Scafati e a seguito della richiesta del sindaco Cristoforo Salvati di allontanare le persone contagiate poste in quarantena domiciliare dai loro nuclei familiari per evitare il rischio di diffusione del virus tra i parenti conviventi, il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Domenico Della Porta ha comunicato che già da domani procederà ai primi quattro trasferimenti di cittadini scafatesi positivi (asintomatici e posti isolamento domiciliare) nell’ospedale “Giovanni Da Procida” di Salerno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Il primo cittadino spiega: “Resteranno lì fino a quando non risulteranno nuovamente negativi. I trasferimenti, in questa prima fase, riguarderanno quei cittadini che vivono in contesti familiari numerosi e/o in unità abitative piccole e poco funzionali all’isolamento. Ringrazio l’Asl per aver dato immediato riscontro alla mia richiesta. Ho intenzione, in ogni caso, di chiedere aiuto al presidente della Regione Vincenzo De Luca affinché possa mettere a disposizione della nostra città risorse finanziarie per consentirci di individuare sul territorio strutture ricettive dove trasferire tutti i cittadini positivi al virus che si trovano in isolamento domiciliare, in modo tale da evitare il rischio di ulteriore contagi tra i familiari conviventi” conclude Salvati.