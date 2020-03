Coronavirus, c'è chi ignora la legge: prime denunce nell'Agro e Vallo dell'Irno

Proseguono senza sosta i controlli per prevenire la diffusione del Coronavirus. Le forze dell’ordine hanno intensificato la loro presenza lungo le strade anche nei comuni dell’Agro nocerino sarnese e nella Valle dell’Irno. E, come accaduto anche a Salerno e in altre zone della provincia, sono diversi i cittadini che non rispettano le nuove regole sancite dal decreto governativo del premier Conte.

I primi casi

Nel mirino della Procura di Nocera Inferiore sono finiti già una cinquantina di casi riguardanti persone sorprese in locali, in strada o in altri luoghi pubblici nonostante il divieto a non uscire di casa, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute o per l’acquisto di alimenti e farmaci. Episodi simili si stanno verificando anche oltre il confine della provincia di Salerno. Per questo, nelle ultime ore, il governatore De Luca ha emesso una nuova ordinanza con ulteriori restrizioni.