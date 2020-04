Malati dimezzati, raddoppiano i guariti: dossier dell'Asl sul Covid-19

Il report dell’Asl documenta un allentamento della morsa del Coronavirus in provincia di Salerno. Sono dimezzate, infatti, le persone contagiate in terapia intensiva: non più 10 ma 4 in una settimana. Tre persone sono ricoverate al Ruggi, un'altra in provincia, ad Eboli.

I guariti

Il numero è raddoppiato: già 93 attuali. Occhio, però, ad abbassare la guardia. Lo ribadiscono medici e virologi, lo certifica il dossier Asl. Sono in aumento, infatti, i decessi: 15 in più. Gli asintomatici in isolamento domiciliare sono 273, mentre quelli con sintomi lievi sono 97.