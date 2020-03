Coronavirus, due casi positivi a Scafati: la conferma del sindaco

L'emergenza coronavirus non cessa: altri due casi positivi nell'Agro Nocerino Sarnese, stavolta a Scafati, dopo quelli registrati in giornata nel Vallo di Diano, a Buccino ed a Sassano. Attraverso un lungo post pubblicato su facebook e rivolto alla comunità, il primo cittadino di Scafati, Cristoforo Salvati ha confermato la presenza di altri due casi positivi e ha rivolto anche un appello.

L'annuncio del sindaco

"Cari concittadini, purtroppo vi confermo che abbiamo altri due casi positivi a Scafati. Era da aspettarselo. Questa settimana è infatti previsto un incremento del numero dei contagiati, come ci informano dall'unità di crisi regionale, visto l'aumento dei tamponi disposti dall'autorità sanitaria a scopo precauzionale. Nonostante tutto stiamo stringendo i denti, combattendo per non lasciare nessuno solo. Vi ricordo che dal 13 marzo è attivo a Scafati il numero verde della protezione civile 800253283 per garantire la necessaria assistenza a tutti gli anziani soli, ai portatori di handicap che non hanno supporto familiare e alle persone in difficoltà che non possono fare la spesa, reperire e comprare farmaci e beni di prima necessità. Il numero è attivo dalle ore 8 alle ore 20. Stiamo, inoltre, realizzando la Spesa Solidale, presso alcuni Supermercati e negozi che hanno aderito, per raccogliere prodotti alimentari confezionati da distribuire ai cittadini in difficoltà presso il proprio domicilio al fine di evitare assembramenti. A tal e scopo, accanto al numero verde 800253283, abbiamo altri numeri delle associazioni coinvolte che stanno continuando a dare un grande supporto con la loro professionalità. Abbiamo continuato a garantire il servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti e ai disabili con personale dotato dei DPI;. Infine stiamo mettendo in campo misure per contrastare il disagio economico che questo periodo di inattività comporterà alle famiglie scafatesi: apertura di un conto corrente dedicato alla raccolta di fondi da distribuire alle famiglie indigenti; istituzione di un contributo una tantum con fondi propri dell’ente. Continuiamo a restare uniti per fornteggiare questa emergenza".