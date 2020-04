Covid-19, Pasqua e Pasquetta in sicurezza: arriva l'ordinanza firmata da De Luca

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza con la quale viene stabilita la chiusura di tutte le attività commerciali nei giorni di Pasqua, domenica 12 aprile, e del Lunedì in Albis, 13 aprile. Sono incluse nel divieto le rivendite di generi alimentari, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie e per i distributori di carburante.

I dettagli

La decisione è stata presa alla luce della "disomogeneità delle prescrizioni vigenti - è scritto nell'ordinanza - con il serio rischio di alimentare incontrollati spostamenti intercomunali e con la conseguente vanificazione delle stringenti misure messe fin qui in campo per arginare la diffusione della pandemia". Inoltre l'eventuale "massivo e incontrollato afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade rappresenterebbe un problema in giornate nelle quali tutte le forze dell'ordine e gli organismi deputati al controllo saranno già impegnati in una massiccia attività di presidio lungo le arterie di ingresso e uscita dalle città".

