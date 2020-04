Coronavirus, la Regione Campania precisa: "Le pasticcerie restano chiuse"

In questi giorni stanno arrivano agli uffici della Regione Campania continue segnalazioni di attività dei laboratori di pasticceria e prodotti dolciari, con assembramenti di persone e mobilità incontrollata.

La precisazione

Alcuni commercianti, insomma, stanno cercando di non rispettare le ordinanze emesse dal governatore De Luca. Per questo, attraverso una nota, dagli uffici regionali ribadiscono che “sono sospese le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie anche con riferimento a consegne a domicilio. La sospensione riguarda anche le vendite online e le attività dei laboratori di pasticceria, che quindi non possono rimanere aperti”. Insomma, in queste attività le saracinesche devono rimanere abbassate.