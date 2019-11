Crollano i pannelli dal soffitto al Provveditorato di Salerno: paura tra i dipendenti

Non solo nelle scuole. Ora l’allarme sicurezza è anche all’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, dove - riporta Il Mattino - è crollato un grosso pannello del controsoffitto al terzo piano della struttura di via Monticelli. Tanta paura tra i dipendenti e i funzionari. Per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito dal cedimento causato, probabilmente, dalle infiltrazioni d’acqua e dalla poca manutenzione.

Le criticità

La dirigente Annabella Attanasio ha provveduto subito ad allertare gli uffici della Provincia rispetto alle condizioni di pericolo. Già perché, oltre al cedimento di ieri, il Provveditorato deve fare i conti con un vistoso allagamento, al piano terra, causato dall’acqua venuta giù dal soffitto che ha richiesto un transennamento per evitare il peggio. Anche questa situazione è stata segnalata ma finora non sarebbero giunte risposte dagli addetti di Palazzo Sant’Agostino.