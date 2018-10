Donato Lambiasi ritorna a casa: nuovo percorso riabilitativo per il giovane di Baronissi

Finalmente, Donato Lambiasi ritorna a casa. Il giovane, ventiquattrenne di Baronissi, vittima di un gravissimo incidente stradale, dopo sei lunghi mesi, fa rientro dalla clinica di Innsbruck. Donato ha fatto molti progressi: dopo sei settimane, gli sono stati tolti i gessi ma deve continuare il lavoro per la riabilitazione delle caviglie, ha acquisito quasi il controllo del busto ed è stato verticalizzato ma la strada è ancora lunga.

L'annuncio

A breve, infatti, inizierà un nuovo percorso riabilitativo in una struttura privata in Campania, in day-hospital. "In questi mesi abbiamo sentito molto la vostra vicinanza ed il vostro affetto che ci ha permesso di alleviare il peso della lontananza. - si legge sulla pagina Facebook dedicata alla raccolta fondi e alle iniziative per sostenere le cure del ragazzo - Grazie per il calore dimostratoci che siamo sicuri continueremo a ricevere. Vi terremo aggiornati sul nuovo percorso di Donato". Commozione e sorrisi.