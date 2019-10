Tenta il suicidio con un coltello da cucina, choc ad Eboli

Oggi pomeriggio, in via Cupe Inferiorei ad Eboli, un uomo di 70 anni ha tentato il suicidio all'interno della sua abitazione. L'uomo, stando a chi è intervenuto, ha tentato di tagliarsi la gola con un coltello. Sul posto sono giunti i sanitari del Vo.Pi di Pontecagnano, che hanno trasportato rapidamente l'uomo in codice rosso all'ospedale di Eboli. Sull'episodio indagano i carabinieri. L'anziano pare volesse togliersi la vita, ma non si conoscono le motivazioni.