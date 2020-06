Pellezzano, il sindaco "riporta a casa" Emanuele: lieto fine per il 16enne scomparso

E' tornato a casa Emanule Giella, il 16enne di Pellezzano che dal 1° giugno aveva fatto perdere le sue tracce. A convincerlo di far ritorno a casa è stato il sindaco Francesco Morra, che è riuscito a persuaderlo dopo essersi messo in contatto con lui telefonicamente nella giornata di ieri.

"Oggi è un giorno di festa per Pellezzano perchè un nostro giovane ha fatto ritorno nel suo nucleo familiare riabbracciando i propri cari. Emanuele è un ragazzo dall'animo sensibile. Come spesso capita nella difficile età adolescenziale, ha avuto un momento di disorientamento, preferendo allontanarsi.

Per fortuna, è stato lo stesso Emanuele a mettersi in contatto con il fratello una prima volta. Poi ha fatto di nuovo perdere le sue tracce, fino alla giornata di ieri, quando il ragazzo, rimettendosi in contatto con il fratello, ha chiesto di parlare con me. Ho fatto una lunga conversazione con lui, cercando di convincerlo che la migliore soluzione era quella di fare ritorno a casa. Sono stato io stesso, insieme ad alcuni volontari dell'Associazione "S. Maria delle Grazie" che sono andato a recuperarlo dopo che Emanuele ci ha indicato il luogo in cui trovarlo. Adesso il nostro impegno sarà di capire come agire per fare in modo che questo giovane possa ristabilirsi serenamente".