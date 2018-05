Clan Loreto-Ridosso, estorsioni agli imprenditori: raffica di condanne

Arrivano le prime condanne (17) e assoluzioni (8) per i membri dell’organizzazione criminale, sgominata dalla Direzione Distrettuali Antimafia lo scorso dicembre, che faceva capo al clan Loreto-Ridosso.

Il processo

La banda imponeva estorsioni agli imprenditori della città di Scafati e dell’hinterland vesuviano. Tra queste ci sono quelle al "Re Bingo" di Pompei gestito dai fratelli Moxedano, con il custode del parcheggio pestato per un ritardo nei pagamenti; quella alla Bingo di Scafati e la storia delle tre ditte riconducibili al clan scafatese, le cui quote furono sequestrate. Ditte che venivano imposte per gestire l'appalto delle pulizie nella zona del "Centro Plaza". Le accuse per molti sono anche di usura, con tassi di interesse che spesso balzavano al 120%. La sentenza è stata pronunciata ieri dal gup del tribunale di Salerno Annamaria Zambrano che, all'esito del rito con il giudizio abbreviato, ha comminato 7 anni e 10 mesi di reclusione a Luigi Ridosso; 7 anni e 4 mesi a Gennaro Ridosso; 6 anni e 10 mesi a Salvatore Ridosso; 4 anni e 4 mesi a Romolo Ridosso; 4 anni e 2 mesi di reclusione ad Alfonso Loreto; 6 anni e 8 mesi a Pasquale Loreto 4 anni e 6 mesi ad Antonio Matrone; 3 anni e due mesi a Vincenzo Pisacane; un anno e due mesi di reclusione a Giuseppina Casciello; 4 anni e 4 mesi a Roberto Cenatiempo; 5 anni e 10 mesi a Giovanni Cesarano; 2 anni e 6 mesi a Francesco Paolo D'Aniello; 6 anni e 4 mesi a Fiorentino Di Maio; 9 anni e 6 mesi a Luigi Di Martino; un anno e due mesi a Vincenzo Giovanni Immediato; un anno a Mario Sabatino; un anno e 10 mesi ad Andrea Spinelli. Assolti, infine, Giuseppe Di Iorio, Mario Di Fiore, Pasquale Di Fiore, Francesco Matrone, Giovanni Messina, Giuseppe Morello, Francesco Nocera e Vincenzo Pisacane.