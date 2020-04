Nuova autorizzazione per le Fonderie Pisano, i dubbi della Cisl e del Partito Comunista

"L'Autorizzazione integrata ambientale, l'Aia, concessa dalla Regione Campania alle Fonderie Pisano merita, per le modalità e i tempi, un approfondimento da parte delle Procure di Napoli e Salerno".

Così Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, interviene sulla decisione dell'Ente di Palazzo Santa Lucia che ha rinnovato l'autorizzazione all'azienda di Salerno. "Non era il tempo e il luogo per fare quello che è stato fatto- ha detto Vicinanza- Dubito che la Regione Campania torni indietro. Ecco perché la magistratura deve indagare sul perché la cosa pubblica, in un momento delicato e senza precedenti come questo, abbia concesso un'autorizzazione così importante a un'azienda che, da anni, è interessata da una battaglia ambientale e da vicende giudiziarie note a tutti".

Secondo Vicinanza, le Fonderie Pisano meritano di lavorare, ma magari lontano dall'area salernitana di Fratte. "Dove è finita quella promessa di delocalizzare che spunta a ogni campagna elettorale? Una presa in giro per i residenti, che si sentono delusi dalla politica, e pure per gli operai, sempre in bilico davanti a un futuro nebuloso. Nessuno vuole il blocco delle Fonderie Pisano, ma serve trasparenza su tutto", ha concluso Vicinanza.

L'intervento dei partiti

Intanto, anche il Partito comunista italiano, Sinistra Anticapitalista, il Collettivo marxista rivoluzionario scendono in campo in merito all'autorizzazione. "Grazie a Legambiente è stato reso noto che la Regione Campania ha rilasciato alle Fonderie Pisano l’autorizzazione integrale ambientale per altri 12 anni. - scrivono - A differenza di tanti “speranzosi” che hanno definito tale atto “un colpo di mano” noi non ci meravigliamo di tale decisione, né tantomeno ci sorprende il periodo scelto. Cosa c’è di meglio di una pandemia, che attira l’attenzione di tutti, per fare appunto un vero e proprio “colpo di mano”?"

La nota