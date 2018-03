Fonderie Pisano: presidio dei lavoratori sotto Palazzo Santa Lucia

Poche ore dopo l'incontro con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli i lavoratori delle Fonderie Pisano si sono recati, questa mattina, sotto la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia a Napoli, per partecipare ad un presidio prommosso da Cgil e Fiom Campania e Salerno.

Il commento del sindacato

"Dopo gli annunci, incomprensibili e allarmanti, di una possibile chiusura dello stabilimento da parte della Regione Campania e del Comune di Salerno - commentano dal sindacato - non una parola è stata spesa per dare un orizzonte di serenità ai lavoratori. Gli stessi lavoratori che hanno già vissuto gli ultimi due anni nella più profonda esasperazione dopo il fermo del 2016 e la riapertura a scartamento ridotto e con lo stipendio dimezzato. Abbiamo sempre ribadito la necessità di salvaguardare salute e lavoro e si sono mosse in ogni direzione possibile per ottenere la costruzione di un nuovo impianto in altra area industriale. E' necessario - concludono Cgil e Fiom - che la politica ponga in essere atti concreti per dare risposte ai bisogni dei lavoratori e per supportare la costruzione del nuovo stabilimento". L'incontro, promesso anche ieri dal sindaco Napoli, è stato fissato per martedì 6 marzo alle 10 presso palazzo Santa Lucia. Oltre ad una rappresentanza dei lavoratori parteciperanno Fulvio Bonavitacola, e gli assessori Amedeo Lepore e Sonia Palmentieri. Il sindacato ha chiesto che all'incontro sia convocata anche l'azienda.