Fonderie Pisano, la Regione pronta al ricorso al Consiglio di Stato

La Regione Campania presenterà un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Salerno di riaprire le Fonderie Pisano. E’ quanto annunciato, dal vice presidente Fulvio Bonavitacola, nel corso di un incontro con gli esponenti del comitato “Salute e Vita”, guidato da Lorenzo Forte, che si è svolta, nella giornata di ieri, a Palazzo Santa Lucia.

Il summit

Durante la riunione, il comitato ha chiesto ai dirigenti regionali di valutare tutte le azioni legali possibili per arrivare allo stop della produzione dell’opificio di via Dei Greci ottenendo rassicurazioni direttamente da Bonavitacola che, inoltre, ha confermato l’intenzione di voler sollecitare l’Istituto Superiore di Sanità a validare in tempi brevi le risultanze dello studio svolto dall’Istituto Zooprofilattico di Portici sugli effetti ambientali e sulla salute determinati dal funzionamento dello stabilimento.