Furgone sospetto sul Lungomare di Salerno: bloccati due stranieri

Tensione, questa mattina, a Salerno, dove – riporta Radio Alfa – un furgone con a bordo due stranieri è stato bloccato mentre percorreva i viali del Lungomare Trieste, nei pressi di Piazza della Concordia.

Le indagini

Tempestivo l’intervento dei carabinieri che sono riusciti a fermarlo all’altezza dei new jersy installati dalla Prefettura come misura antiterrorismo. Sono in corso accertamenti.