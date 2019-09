Sorpreso a rubare in un supermercato a Salerno: arrestato 22enne

Un ragazzo di 22 anni, F.F le sue iniziali, è stato arrestato la con l’accusa di furto. La scorsa notte, infatti, ha tentato di mettere a segno un colpo all’interno di un supermercato del centro cittadino di Salerno. Un cittadino ha telefonato subito al 112. E così, in pochi minuti, gli agenti della Sezione Volanti, dopo aver constatato dall’esterno una saracinesca di ingresso manomessa, hanno ispezionato i locali interni alla ricerca di un probabile intruso.

L'arresto

All’interno del supermercato, nascosto tra gli arredi del reparto alimentari, i poliziotti hanno sorpreso proprio il 22enne. Gli agenti hanno anche accertato che lo stesso è stato il responsabile di un altro furto simile presso lo stesso supermercato qualche giorno prima. Il ragazzo aveva preso di mira in particolare le casse del supermercato, alla ricerca delle somme di denaro dell’incasso. Per questo, dopo le formalità di rito, gli agenti lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato sottoponendolo agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.