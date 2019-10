Ic Picentia: al via il progetto per la continuità e differenziazione didattica nell’insegnamento della lingua inglese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’istituto comprensivo rientra fra i 10 istituti scolastici selezionati, a livello nazionale da Manuela Kelly Calzini, Academic coordinator del Trinity College London, per la realizzazione di un progetto sperimentale di continuità verticale e differenziazione didattica nell’insegnamento dell’inglese nelle scuole del primo ciclo. In pratica con la sperimentazione si intendono raggiungere tre obiettivi:-

- Assicurare agli alunni la continuità nell’apprendimento della lingua inglese durante il percorso di studi, grazie alla preparazione degli esami di certificazione Trinity College London, garantendo la progressione nel passaggio da un ordine all’altro ;

- Offrire la possibilità, all’interno della stessa classe, di usufruire di una didattica diversificata in base al livello di conoscenza della lingua inglese da parte dell’alunno (Pre A1, A1, A2, equiparati ai livelli del QCER, quadro comune europee di riferimento per le lingue).

- Integrare nelle lezioni mattutine i contenuti previsti dai diversi livelli Trinity, per dare a tutti l’opportunità di confrontarsi, eventualmente, con gli esami e le certificazioni.

Il progetto è stato illustrato durante la cerimonia di consegna dei certificati Trinity College London (ente certificatore internazionale attivo in oltre 60 paesi nel mondo) ai 120 alunni della scuola primaria e secondaria che hanno superato con successo gli esami.

A consegnare gli attestati insieme alla dirigente de Maio, anche il referente nazionale Trinity Raffaele Nasti e l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Pontecagnano, Michele Di Muro.

«Il nostro istituto, da anni sede Trinity, si attesta – commenta la dirigente scolastica Ginevra de Majo - per la lingua inglese sugli stessi livelli raggiunti dagli alunni che frequentano le scuole del Nord Italia, com’è ben testimoniato dai risultati delle prove Invalsi. La cerimonia di consegna degli attestati – spiega la dirigente - rappresenta un’ottima occasione per celebrare il brillante lavoro svolto dai docenti della scuola, a partire dalle referenti Trinity, Carmen Cutolo e Anna Sorrentino, e per spiegare alle famiglie, ai rappresentanti istituzionali e agli studenti l’importanza dell’apprendimento dell’inglese e delle certificazioni Trinity, che costituiscono un valore aggiunto all’interno di un curriculum vitae e possono essere usate nel corso della carriera scolastica e universitaria, oltre che per ottenere punteggio nei concorsi pubblici».

Sull’importanza della lingua inglese si è soffermato anche l’assessore Di Muro che ha invitato i ragazzi ad «approfondire la padronanza dell’inglese, necessario in tutti gli ambiti lavorativi, anche in campo medico».

Per la loro natura progressiva gli esami Trinity rappresentano uno strumento per mantenere alta la motivazione di tutti i candidati che possono perseguire al termine di ogni annualità, traguardi alla loro portata, e al contempo misurare, alla conclusione di ogni percorso formativo, i risultati raggiunti attraverso una valutazione effettuata da un ente certificatore completamente esterno. «In Italia – precisa Nasti - Trinity è presente nell’elenco pubblicato dal Miur degli enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico. Gli esami di certificazione Trinity Ise e Gese, che valutano in modo integrato Speaking end Listening e reading end writing e Speaking end listening, godono di ampio riconoscimento a livello internazionale».

Gallery