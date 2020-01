"Ilva Form": nuovo striscione di protesta dei lavoratori a Salerno

Resta aperta la vertenza dei 40 dipendenti dell’Iva Form di Salerno che, ancora oggi, non conoscono quale sarà realmente il loro futuro occupazione. Per questo, in queste ore, è apparso un nuovo striscione insieme a nuove bandiere sindacali dinanzi alla sede di via Tiberio Claudio Felice, uno degli stabilimenti che ad oggi -secondo quanto dichiarato più volte dagli operai - lavora in modo sottodimensionato e potrebbe essere impiegato almeno per il doppio della produzione e quindi dei dipendenti attualmente in forza, non essendo, tra l’altro, nemmeno ambientalmente pericoloso, avendo una lavorazione solo a freddo.

Il fufuro incerto

Il destino della fabbrica salernitana che produce tubi è legato a quello della casa madre che si trova a Taranto. L’auspicio è che una soluzione venga trovata in tempi rapidi per garantire il posto di lavoro ai dipendenti ed evitare che chiuda l’ennesima azienda nella zona industriale del capoluogo.

